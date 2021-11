Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer ohne Fahrradhelm durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Doberan (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 09:00 Uhr in Bad Doberan in der Kröpeliner Straße/B105 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer bog nach ersten Erkenntnissen mit seinem Audi-Geländewagen aus der Lindenstraße auf die Kröpeliner Straße nach rechts ein. Dabei kollidierte er beim Abbiegen mit dem auf der Vorfahrtstraße stadteinwärts fahrenden Radfahrer, welcher entgegengesetzt seiner Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur fuhr. In der Folge verletzte sich der Radfahrer durch den Aufprall mit dem Geländewagen und den Sturz auf die Straße schwer am Kopf und wurde zur medizinischen Behandlung in den Schockraum einer Rostocker Klinik eingeliefert. An der Unfallstelle kam es für ca. 2 Stunden zu einer halbseitigen Sperrung. Die DEKRA wurde mit der Untersuchung des Unfall beauftragt. Beide Unfallbeteiligte ist deutsche Staatsbürger aus dem Landkreis Rostock. Daniela Korff Polizeihauptkommissarin Dienstgruppenleiterin Polizeihauptrevier Bad Doberan Dammchaussee 1 18209 Bad Doberan Tel. 038203-56-224 Fax: 038203-56-226

