Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der schweren Brandstiftung in Bad Doberan

Rostock/Bad Doberan (ots)

In der Nacht zu Montag sind in der Bad Doberaner Innenstadt mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Im Küstergang drohte das Feuer bereits über den Mülltonnenunterstand auf das angrenzende Wohnhaus überzugehen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und setzte noch in der Nacht Fährtenhunde ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Doberaner Innenstadt wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 038208 8882222, per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

