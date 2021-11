Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 23. November 2021, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr, wurde ein PKW BMW auf dem Parkplatz in der Lloydstraße in Nordenham durch einen Unfall beschädigt. Der PKW war in unmittelbarer Nähe zum Wochenmarkt abgestellt.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall wurde der BMW im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 99810 zu melden.

