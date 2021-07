Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin verletzt

Bocholt (ots)

Am Freitagmorgen wollte ein noch unbekannter Autofahrer gegen 08.40 Uhr von der Straße "Im Kortenhorn" nach links auf den Barloer Weg in Richtung Bocholt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 78 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Bocholt, die den linksseitig gelegenen Radweg ebenfalls in Richtung Bocholt befahren hatte. Sie kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer hielt kurz an, entfernte sich dann aber mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bocholt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Kleinwagen, möglicherweise einen Mini Countryman. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell