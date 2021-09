Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen nimmt an ROADPOL Safety Days teil - Unfallprävention und Verkehrsüberwachung im Fokus

Hagen-Mitte (ots)

Seit Donnerstag (16.09.2021) kontrolliert die Polizei Hagen im Rahmen der Präventionskampagne ROADPOL Safety Days verstärkt Fahrradfahrer/Pedelecfahrer, um diese auf unterschiedliche Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Zeitgleich findet die RoadPol-Kontrollaktion "Focus on the Road" zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr statt. Das Ziel der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion ist, schwere oder gar tödliche Unfälle zu verhindern.

Durch Verkehrsüberwachung und Präventionsarbeit werden Verkehrsteilnehmer gezielt für die besonderen Anforderungen rund um den Radverkehr sensibilisiert. Radfahrer/Pedelecfahrer erhalten unter anderem Tipps, wie diese die eigene Sicherheit schon mit einfachen Mitteln erhöhen können. Denn die beliebten Fortbewegungsmittel haben keinen Airbag. Durch die fehlende "Knautschzone" bieten sie weniger Schutz als Personen- oder Lastkraftwagen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig gesehen zu werden. Eine gute Beleuchtung sowie eine helle und reflektierende Kleidung erhöhen die Verkehrssicherheit maßgeblich. Hierauf machen die geschulten Beamten aufmerksam. Die Polizei sensibilisiert Pedelecfahrer zudem dafür, dass die Geschwindigkeit der Räder von anderen Verkehrsteilnehmern häufig unterschätzt wird.

Gleichzeitig werden Verstöße, wie das Überfahren von roten Ampeln, das Befahren der falschen Fahrbahnseite oder des Gehweges, die technische Manipulation von Pedelecs oder auch die Nutzung von Handys im Straßenverkehr konsequent geahndet. Denn Verstöße gegen die Regeln der Straßenverkehrsordnung können das eigene sowie das Leben anderer erheblich in Gefahr bringen.

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen treten während der ROADPOL Safety Days an unterschiedlichen Orten aktiv mit Bürgern in den Dialog. Am Wochenende baut das Team beispielsweise am Hengsteysee und an den Lennewiesen einen Infostand auf und wird dort die Fragen von Radfahrern/Pedelecfahrern beantworten. Die ROADPOL Safety Days finden vom 16. September 2021 bis zum 22. September 2021 statt. Aber auch unabhängig von dieser Präventionskampagne hat die Polizei Hagen ihren Fokus auf die Unfallprävention gesetzt. Denn jedes Leben zählt! (arn)

