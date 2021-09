Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse aus Wohnung entwendet

Hagen-Wehringhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Wehringhauser Straße wurde einer 44-Jährigen am Donnerstag (16.09.2021) zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr die Geldbörse entwendet. Die Hagenerin hatte lediglich kurz die Wohnung verlassen und nach der Rückkehr bemerkt, dass ein Fenster im Wohnzimmer offen stand. Wenig später stellte sie den Verlust des Portemonnaies fest. In diesem befanden sich ein Führerschein, Personalausweis, eine Versicherungskarte, Bankkarte sowie eine kleine Menge Bargeld. Hinweise auf Täter konnte die Frau nicht geben. Zeugenhinweise werden unter der 02331 - 986 2066 von der Polizei Hagen erbeten. (arn)

