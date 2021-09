Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer in Dahl

Hagen-Dahl (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagmorgen (16.09.2021) in Dahl bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Hagener befuhr, gegen 06.25 Uhr, mit seinem Roller die Dahler Straße in Richtung Rummenohl. Im Bereich der Einmündung zur Straße Zum Hohenhof fuhr er an den dort geparkten Fahrzeugen vorbei. Zeitgleich öffnete der 29-jährige Fahrer eines der geparkten Autos die Fahrertür seines Opels. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 16-Jährige mit der geöffneten Tür und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Hagener in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell