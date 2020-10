Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Mann in Garage

Ein Unbekannter hielt sich am Sonntag unbefugt auf einem Grundstück in Ehingen auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr sahen Bewohner aus der Pfisterstraße einen Mann in ihrem Garten. Sie sprachen ihn an, worauf er in Richtung B465 flüchtete. Später stellten die Bewohner fest, dass der Unbekannte in ihrer Garage war und dort nach Brauchbarem gesucht hatte. Die Polizei suchte sofort nach dem Verdächtigen, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der Mann sei vermutlich Osteuropäer, etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer Schildmütze und dunkler Oberbekleidung. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07391/5880 an die Polizei aus Ehingen.

+++1811022

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell