Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (15.09.2021) gegen 15.50 Uhr beging eine 83-Jährige eine Unfallflucht. Die Seniorin war auf dem Märkischen Ring aus ungeklärter Ursache in einen VW gerollt, der an einer roten Ampel auf der Abbiegespur stand. Anschließend entfernte sie sich in Richtung Rembergstraße, ohne sich mit dem 58-jährigen VW-Fahrer zu verständigen. Die Seniorin gab bei der Polizei an, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass die 83-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. (arn)

