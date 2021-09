Polizei Hagen

POL-HA: 48-Jähriger Autofahrer erfasst Fußgänger beim Einparken

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg wurde am Mittwochnachmittag (15.09.2021) ein 59-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Gegen 13.35 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Hagener, mit seinem grauen Ford in eine Parklücke in der Oberen Isenbergstraße einzuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste er während des Parkvorganges einen 59-jährigen Hagener, der im Bereich dieser Parklücke stand und fuhr dem Mann über den Fuß. Dadurch wurde der 59-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

