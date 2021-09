Hochschule der Polizei

HDP-RP: Terminhinweis für die Medien

Büchenbeuren (ots)

Vereidigung von 538 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern am Polizeicampus Hahn

Auf Einladung von Herrn Minister Roger Lewentz findet am Freitag, 03.09.2021, 08.30 Uhr, auf dem Sportplatz am Polizeicampus Hahn, die Vereidigung von 538 Studierenden des 24. und 25. Bachelorstudiengangs Polizeidienst statt. Minister Roger Lewentz hält die Festrede, der neue Behördenleiter des Polizeipräsidiums Trier und ehemalige Direktor der Hochschule der Polizei RP Friedel Durben spricht das Grußwort am Campus Hahn. Die Vereidigung erfolgt durch den Inspekteur der Polizei, Jürgen Schmitt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz. Im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgt zudem die Einführung des neuen Direktors der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, Uwe Lederer, in sein Amt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Donnerstag, 02.09.2021, 15.00 Uhr, unter HdP.Presse@polizei.rlp.de. Um Beachtung der Abstandsregeln und um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (mindestens OP-Maske) wird gebeten. Die Vereidigung wird auf YouTube live übertragen: Polizei Rheinland-Pfalz - YouTube

