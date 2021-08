Hochschule der Polizei

HDP-RP: Los geht's zur "Blue-Light-Challenge" am Polizeicampus Hahn Nur noch wenige Plätze frei zur Teilnahme an der Blue-Light-Challenge am Samstag, 4.9.21, 8-17.00 Uhr, an der Hochschule der Polizei RP.

Bild-Infos

Download

Büchenbeuren (ots)

Interessierte Jugendliche im Alter zwischen 15 - 20 Jahren haben die Möglichkeit die Vielfältigkeit des Polizeiberufs hautnah zu erleben. Die Anmeldefrist läuft noch bis 23.8.21. Anmeldungen werden erbeten unter: HdP.Praktika@polizei.rlp.de sowie https://seminare.lfv-rlp.de/uebersicht.php?seminar=94&kat=5. Bitte Alter, telefonische Erreichbarkeit sowie Adresse und Konfektionsgröße für das Teilnehmer-Shirt angeben. Auf dem Programm steht mit den Profis der Kriminalpolizei auf Spurensuche zu gehen oder Spezialfahrzeuge wie den Wasserwerfer und Polizeihubschrauber aus nächster Nähe zu erleben! Ebenso demonstrieren Kolleg:innen der Diensthundestaffel ihre abwechslungsreiche Arbeit mit den "Partnern auf vier Pfoten". Natürlich steht die körperliche Fitness auch im Fokus: Die Sportlehrer testen die Fitness der Teilnehmer:innen und informieren über mögliche weitere zielführende Trainingsvarianten. Polizeistudierende stehen ebenfalls gerne als Ansprechpartner:innen zur Seite und ermöglichen eine besondere Entdeckungstour am Polizeicampus Hahn. Von den Teilnehmer:innen werden erwartet Teamfähigkeit, Toleranz, Ehrgeiz und Hilfsbereitschaft. Jährlich werden an zwei Terminen (Anfang Mai und Oktober) aktuell insgesamt 580 Polizeikommissaranwärte:innen für den Bachelorstudiengang Polizeidienst RP eingestellt. Die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Mai 2022 läuft noch bis zum 31.10.21, die Bewerbungsfrist für die Einstellung im Oktober 2022 endet am 28.2.22. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell