POL-HI: Alfeld/Freden Spiegel abgefahren

Hildesheim (ots)

Freden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend, 07.09.2021, zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr, in 31084 Freden, Sülbachstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug den geparkten PKW Opel einer 18-jährigen Delligserin und beschädigte den linken Außenspiegel. Dabei verlor der Verursacher selbst die Abdeckung seines rechten Außenspiegel. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun einen weißen/hellen PKW der Marke Renault, an welchem die rechte Spiegelabdeckung fehlt. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160./tsc

