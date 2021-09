Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fund einer großen Schildkröte (vermtl. Landschildkröte)

Hildesheim (ots)

Brünighausen (be) Am 07.09.2021 gg. 18:30 Uhr wurde in Brünighausen im Bereich der Abzweigung der K407 zur K 409 in Richtung Lütgenholzen eine größere Schildkröte (vermtl. Landschildkröte) aufgefunden. Das Tier ist ca. 0,5 Meter lang und wiegt schätzungsweise 20 kg. Zeugen bzw. der Besitzer werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden. Das Tier wurde vorerst einer Tierauffangstation übergeben.

