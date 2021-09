Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleine Füße - sicherer Schulweg - Präventionsaktion an der Grundschule in Drispenstedt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Viele ABC-Schützen wurden vor wenigen Tagen eingeschult. Der Weg zur Schule und wieder nach Hause muss nun bewältigt werden, was jedoch auch mit den Gefahren des Straßenverkehrs verbunden ist. In diesem Zusammenhang führten Beamte des Präventionsteams der Polizeiinspektion Hildesheim, in Kooperation mit der Verkehrswacht, heute Vormittag eine Aktion für Erstklässlerinnen und Erstklässler der Grundschule St. Nikolaus durch.

Pünktlich um 10:00 Uhr erschienen die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse mit ihrer Lehrerin Katharina Gerbrich in der Friedrich-Lekve-Straße, wo sie zunächst durch den Kontaktbeamten Frank Meißner in Empfang genommen wurden. Anschließend erklärte ihnen der Polizeihauptkommissar den Sinn und die Bedeutung der kleinen gelben Füße, die an der Stelle aufgesprüht sind, an denen die Kinder die Fahrbahn möglichst gefahrlos überqueren können. Nachdem auch noch weitere Verkehrsregeln in Erinnerung gerufen und Fragen beantwortet worden sind, übernahm Polizeikommissarin Victoria Frehlich das weitere Programm. Die Community-Policerin der Polizei Hildesheim hatte ein Quiz mit allerlei Fragen rund um das Thema "Kinder im Straßenverkehr" vorbereitet, an dem sich die Mädchen und Jungen rege beteiligten. Als Belohnung erhielten alle Kinder ein kleines Geschenk, bevor es wieder zurück zur Schule ging.

