Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Elektrowerkzeug von Baustelle

Hildesheim (ots)

Gronau (oss). Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Baustelle am Altenheim in der Burgstraße eine hochwertige Maschine der Marke Hilti zur Fräsen von Fugen.

Geschädigt ist ein 35-jähriger aus Lehrte. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell