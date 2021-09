Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Kelleraufbruch in Gronau, Eitzumer Weg

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht vom 05.09.2021 auf 06.09.2021 haben derzeitig unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Eitzumer Weg in Gronau verschafft. Im dortigen Kellergeschoss wurden sämtliche Verschläge gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Sie nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fahrrad, einen Fernseher und einen Laptop an sich und verließen die Tatörtlichkeit. Eine Bewohnerin hörte gegen 23:30 Uhr Geräusche vor dem Haus, bemerkte den Einbruchdiebstahl jedoch erst am folgenden Morgen und verständigte die Polizei. Diese bittet nun darum, dass sich mögliche Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich Eitzumer Weg oder angrenzenden Straßen im besagten Tatzeitraum gesehen haben, unter der T. 05068-93030 oder 05182-923370 melden mögen. Der Gesamtschaden wird derzeitig auf ca. 700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell