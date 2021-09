Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen, Brückenstraße (Sti). Am 06.09.2021, gegen 03.30 Uhr ist es in der Brückenstraße in Giesen zu einem Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter haben den Rasenmäher der Marke Stiga aus einer unverschlossenen Garage entwendet. Der Zeitwert des Aufsitzrasenmähers beträgt ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

