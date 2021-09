Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb gibt sich als Krankenkassen-Mitarbeiter aus und stiehlt Bargeld aus der Wohnung einer 92-Jährigen

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwochnachmittag (15.09.2021) unter einem Vorwand Zugang zu der Wohnung einer 92-jährigen Frau in der Innenstadt und stahl Bargeld sowie eine ec-Karte. Die Hagenerin sagte den Polizeibeamten, dass es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr an ihrer Wohnungstür klingelte. Als sie die Tür öffnete, stellte sich der unbekannte Mann als Mitarbeiter einer Krankenkasse vor. Er müsse einige Untersuchungen mit ihr durchführen, um einen neuen Ausweis ausstellen zu können. Dazu müsse er die Wohnung betreten und ein technisches Gerät vorbereiten. Dieses stellte er nacheinander in zwei Räumen auf und sagte der 92-Jährigen dann, dass er etwas aus seinem Auto holen müsse. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, kam er nicht mehr zurück. Im Anschluss stellte die Hagenerin fest, dass der Täter Bargeld und eine ec-Karte aus einer Tasche und einem Schrank der Wohnung gestohlen hat. Sie sagte, dass der Mann zwischen 25 und 30 Jahren alt war, eine schlanke Statur sowie dunkelblonde, kurze Haare hatte. Er trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und einer Krawatte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

