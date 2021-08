Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bronze Statue von Grab entwendet

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Von einem Grab auf einem Friedhof an der Landstraße wurde eine Madonnen Statue aus Bronze entwendet. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr am 14. August (Sonntag) und 12 Uhr am 15. August (Sonntag) begangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell