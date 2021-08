Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Rohbau und Garten

Tatverdächtige gestellt

Waldfeucht-Haaren (ots)

Gegen 3.50 Uhr am Montag (16. August) bemerkte ein Zeuge verdächtige Geräusche im Bereich eines Rohbaus an der Brauereistraße und verständigte die Polizei. Diese konnte vor Ort zwei Tatverdächtige stellen und Aufbruchswerkzeug auffinden. Beide Personen wurden der Wache zugeführt und Anzeige gegen sie erstellt. Die Werkzeuge sowie das Fahrzeug, mit denen die beiden unterwegs waren wurden sichergestellt.

Außerdem verschafften sich unbekannte Täter zwischen 12 Uhr am Sonntag (15. August) und 6.30 Uhr am Montag (16. August) Zugang zu einem Garten in der Heerstraße, indem sie den Gartenzaun aufschnitten. Ob aus dem Gartenbereich etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

