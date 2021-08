Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw durch Sprengkörper beschädigt

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Gegen 2 Uhr nachts wurde am Sonntag, 15. August, an der Hasenbuschstraße ein Pkw durch einen unbekannten Sprengkörper beschädigt. Videoaufzeichnungen zeigen eine bisher unbekannte Person mit kurzer Hose, dunkler Kleidung und kräftiger Statur, die kurz zuvor einen Gegenstand am Pkw anbrachte und anschließend in Richtung Wurmstraße flüchtete. Wer in diesem Zusammenhang weitere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

