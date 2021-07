Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor zwei Mädchen entblößt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (11.07.2021) einen 43-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor zwei siebenjährigen Mädchen am Rupert-Mayer-Platz entblößt zu haben. Die beiden Mädchen liefen gegen 15.30 Uhr mit ihren Familien am Rupert-Mayer-Platz vorbei, als der Mann sie ansprach. Er soll seine Hose schließlich so weit heruntergezogen haben, dass die Mädchen sein Geschlechtsteil sahen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf am Tatort fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder entlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

