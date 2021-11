Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines E-Scooters in Delmenhorst ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 23. November 2021, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter, der vor einem Supermarkt in der Straße Hasporter Damm in Delmenhorst abgestellt war.

Der E-Scooter des Herstellers "Ninebot" ist schwarz und mit einem Versicherungskennzeichen versehen.

Der Schaden wurde auf circa 300 Euro geschätzt.

Zeugen,die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzten.

