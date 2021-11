Polizei Paderborn

POL-PB: Kinder am Halloween-Abend leicht verletzt - Tatverdächtiger war verkleidet

Bad Wünnenberg/Kreis Paderborn (ots)

(mb) Am Halloween-Wochenende musste die Polizei im Kreis Paderborn kaum "Halloween-typische" Einsätze fahren. In Altenbeken und in Schloß Neuhaus wurden Feuerwerkskörper gezündet. Ein Gebüsch im Schlosspark brannte an. Weitere Sachbeschädigungen wurden bislang nicht bekannt.

In Bad Wünnenberg-Haaren kam es am Sonntagabend (31.10.2021) gegen 19.55 Uhr auf der Nordstraße zu einer Körperverletzung. Fünf 13-Jährige waren dort zu Fuß unterwegs. Ihnen kam eine teilweise verkleidete und geschminkte Gruppe aus vermutlich einem Mann, zwei Frauen und drei Kindern entgegen. Die 13-Jährigen sprachen die Gruppe an. Der verkleidete Mann lief auf das Quintett zu und ergriff zwei Jungen am Kinn. Beide Kinder wurden dabei leicht im Mundbereich verletzt. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend mit seiner Begleitung. Er soll 30 bis 35 Jahre alt und 190 bis 200 cm groß sein. Der Mann trug ein "Squid- Game" Kostüm.

Sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell