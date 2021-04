POL-WE: Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen + Renault beschädigt und weitergefahren + Radfahrer erfasst + Autoaufbruch beobacht - Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Karben: Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Aus der geschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Groß-Karben, entwendeten Diebe ein Fahrrad. Zwischen Dienstag (30.3.) gg. 14 Uhr und Mittwoch (31.3.) gegen 13.30 Uhr gelangten die Langfinger, auf bislang unbekannte Weise, in die Garage und nahmen das schwarz-weiße Herrenrad der Marke Triumph, im Wert von ca. 300 Euro, mit.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Bad Vilbel: Renault beschädigt und weitergefahren

Zwischen Dienstag (30.3.21, 17 Uhr) und Mittwoch (31.3.21, 7 Uhr) kam es in der Gießener Straße in Bad Vilbel zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein in Höhe der 10er-Hausnummern geparkten, schwarzen Renault nicht unerheblich beschädigt wurde. Offenbar hatte ein anderer Verkehsteilnehmer, der unterwegs in Richtung Rendeler Straße gewesen sein dürfte, das parkende Auto an der linken Seite gestreift und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu kümmern.

Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher sowie das flüchtige Fahrzeug erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Friedberg: Radfahrer erfasst

Am frühen Donnerstagmorgen ist in der Frankfurter Straße ein 38-jähriger Radfahrer von einem Kleinwagen erfasst- und verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Biker zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Wenige Minuten vor 6 Uhr war der 38-Jährige aus Richtung Kaiserstraße kommend unterwegs in Richtung Grüner Weg. Der 22-jährige Fahrer eines entgegenkommenden VW Lupo hatte ihn nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Abbiegen auf ein dortiges Tankstellengelände übersehen. Das Auto erfasste den Radler; dieser landete auf der Motorhaube.

Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Niddatal: Autoaufbruch beobacht - Hinweise erbeten

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag in Assenheim die Scheibe eines abgestellten Kleinwagens eingeschlagen und aus diesem eine Geldbörse gestohlen.

Gegen 1.40 Uhr waren Anwohner aufgrund der verdächtigen Geräuschkulisse auf das Treiben in der Theodor-Fliedner-Straße aufmerksam geworden. Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Sparkasse. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem etwa 170 cm großen Mann, der zur Tatzeit eine schwarze Jacke und Jeans getragen haben soll, konnte diesen in der Nacht jedoch nicht aufspüren.

Mögliche weitere Zeugen der Geschehen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010. Wer hatte den Langfinger vor, während oder nach der Tat beobachten können oder kann anderweitige, sachdienliche Angaben machen?

