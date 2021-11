Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Paderborn (ots)

(mb) In Benhausen und Sande sind am Wochenende Einbrüche in Wohnhäuser verübt worden.

Von Freitagmittag (29.11.2021) auf Samstagmittag gingen die Täter ein Einfamilienhaus am Thorenknick in Benhausen an. An der Rückseite des Hauses schoben sie die geschlossenen Rollläden hoch und hebelten ein Fenster auf. Sie drangen in das Haus ein und suchten nach Wertsachen. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

In Sande am Anemonenweg verließen die Bewohner ihre Doppelhaushälfte am Sonntag (31.10.2021) gegen 16.00 Uhr. Als sie gegen 22.30 Uhr zurückkamen, stand die Terrassentür auf. Die Einbrecher hatten ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen und waren in das Haus gelangt. Sie flüchteten vermutlich ohne Beute durch die Terrassentür.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell