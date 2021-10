Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrschüler

Paderborn, Husener Straße / Warburger Straße / Leostraße (ots)

Freitag, 29.10.2021, 18:56 Uhr, Fahrschüler bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 19jähriger Fahrschüler aus Salzkotten befuhr mit einem Motorrad in Begleitung seines Fahrlehrers die Kasseler-Tor-Brücke in Paderborn in Richtung Husener Straße. Da zeitgleich ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn über den Liboriberg nach rechts auf die Kasseler-Tor-Brücke abbog, versuchte der Fahrschüler nach links auf die Warburger Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 27jährigen Mann aus Geseke, der mit seinem Pkw die Husener Straße in Richtung Innenstadt befuhr und die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Fahrschüler kam mit dem Motorrad zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

