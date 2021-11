Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kongresshaus und Sakristei

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Von Freitag (29.10.2021) auf Samstag ist in das Kongresshaus an der Burgstraße und am Kirchplatz in die St.-Martin-Kirche eingebrochen worden.

Die Tatzeit für den Einbruch ins Kongresshaus liegt zwischen 19.00 Uhr und 10.30 Uhr. Die Täter drangen durch eine Tür in das Gebäude ein. Innerhalb des Kongresshauses hebelten sie mehrere Türen auf und öffneten Schränke sowie Schubladen. Zur Beute liegen bislang keine Angaben vor.

Vermutlich machten die Einbrecher in der nahe gelegenen St-Martin-Kirche auch keine Beute. Zwischen 15.15 Uhr und 07.50 Uhr brachen sie die schwere Holztür zur Sakristei auf und eine weitere Tür im Innern. Schranktüren wurden geöffnet und nach Diebesgut gesucht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

