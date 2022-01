Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus - Hoher Sachschaden an Bussen

Hermeskeil (ots)

In der Nacht auf Freitag, dem 28.01.22, sowie in der darauffolgenden Nacht auf Samstag, dem 29.01.22, wurden durch bislang unbekannte Täter an drei Bussen mit einem spitzen Gegenstand mehrere unterschiedliche Scheiben beschädigt. Die Busse standen in Hermeskeil auf einem frei zugänglichen Parkplatz neben dem Einmündungsbereich der Schulstraße / Auf Abert. An den Bussen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500EUR. Zeugen, welche zu den Tatzeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den / die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich tel. mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (06530/9151-0).

