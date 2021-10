Polizei Dortmund

POL-DO: Auto prallt in Roller - ein Schwerverletzter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1070

Ein Auto ist gestern (7.10.) in Dortmund-Asseln in einen Rollerfahrer geprallt - dieser ist dabei schwer verletzt worden.

Gegen 16 Uhr war ein 49-jähriger Dortmunder in einem Mercedes auf der Bienenstraße in Richtung Norden unterwegs. Er folgte gerade einem 62-jährigen Rollerfahrer aus Dortmund, der vor ihm - augenscheinlich in leichten Schlangenlinien - fuhr. Nach ersten Ermittlungen bremste der Kleinkraftradfahrer plötzlich ab. Der Autofahrer konnte seinen Wagen nicht rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Rollerfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich schwer - ein Rettungswagen fuhr den 62-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Bienenstraße war zwischenzeitlich an dieser Stelle voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem des Schwerverletzten fest. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Unfallbeteiligte muss sich nun auch einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell