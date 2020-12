Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Randalierer muss ins Gewahrsam

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Randalierer auf der Hagener Straße gerufen. Bei Eintreffen der Polizei stand der 34-jährige Hagener stark alkoholisiert mittig auf der Hagener Straße, kurz zuvor hatte er die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten Ford eingeschlagen. Der Randalierer schrie lauthals und beleidigte die Beamten, so dass diese ihn ins Gewahrsam nehmen mussten. Der 34-Jährige sperrte sich gegen die Maßnahmen und er musste gefesselt werden. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

