Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Brand einer Gartenlaube

WetterWetter (ots)

Am 19.12.2020 wurde die Polizei, gegen 04:00 Uhr, über eine brennende Gartenlaube an der Oberwengener Straße informiert. Bei Eintreffen der Polizei stand die Gartenlaube bereits voll in Flammen. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell