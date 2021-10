Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebe steigen in Motorradladen ein

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch, 20., auf Donnerstag, 21. Oktober, vermutlich gegen 0.30 Uhr in einen Motorradladen in der Straße "Am Herrschaftsweiher" eingebrochen. Sie gelangten über das Dach ins Gebäude, wo sie eine Kasse öffneten und das Bargeld herausnahmen. Anschließend flüchteten sie mutmaßlich wieder über das Dach. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Um 0.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Bei einer Überprüfung wurden allerdings keine Auffälligkeiten festgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

