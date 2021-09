POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Rinder auf der Autobahn

Am 28.09.2021 wurden um 20:15 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer 5 Rinder auf der BAB 31 in Höhe der Anschlussstelle Wolthusen, Fahrtrichtung Emden, festgestellt. Die hinzugerufene Autobahnpolizei sicherte die Rinder und sperrte die Autobahn ab der AS Wolthusen in Fahrtrichtung Emden für knapp drei Stunden. Ein ortsansässiger Landwirt verbrachte die Tiere zu dem zwischenzeitlich festgestellten Halter. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Tiere durch eine offene Stelle im Zaun entweichen, die aus unbekannten Gründen entstanden war. Zu Schaden kam niemand. Die BAB 31 wurde im Anschluss gereinigt.

Emden - Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 27.09.2021 bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Emden gegen 14:05 einen Pkw Opel auf der Petkumer Straße, dessen Fahrzeugführerin bereits in vorherigen Kontrollen durch den Konsum von Betäubungsmitteln aufgefallen war. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer erneuten Überprüfung und stellten fest, dass die 29-jährige Fahrzeugführerin, trotz der Weisungen nach der letzten Ordnungswidrigkeitenanzeige, erneut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß und dieses auch bestätigte. Bei den nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau aus Emden die Polizeibeamten mit heftigen Beschimpfungen und der Ansage, dass sie auch in Zukunft unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fahren wolle. Zur Verhinderung der Weiterfahrt nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Schlüssel des Pkw aus gefahrenabwehrenden Gründen vorläufig sichergestellt. Die Polizei Emden hat ein erneutes Verfahren gegen die Frau, mit dem Ziel der Erwirkung eines Fahrverbotes, eingeleitet. Zudem wurden die geäußerten außerordentlichen Beleidigungen in einer gesonderten Anzeige erfasst.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 27.09.2021 kam es in der Zeit von 13:40 Uhr bis 14:20 Uhr auf einem Parkplatz an einem Einkaufszentrum an der Thüringer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw-Mercedes beschädigte. Der Anstoß, welcher nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Parkmanöver entstanden sein dürfte, hinterließ an dem Mercedes einen Schaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 28.09.2021 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Weener gegen 16:55 Uhr einen Pkw auf der Straße "Zur Heide". Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich bei den eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der Betroffene vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der 32-jährige Mann aus Weener gab den Konsum auch zu. Zudem stellte sich heraus, dass dem Weeneraner bereits im Frühjahr 2021 die Fahrerlaubnis bezüglich gleichgelagerter Vorkommnisse entzogen worden war und dieser entsprechend das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Daher muss sich der Mann sich nun in einem weiteren Verfahren verantworten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 28.09.2021 kam es um 17:25 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Kreuzung Idafehn Süd/Nord zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der 31-jährige Fahrer eines Pkw VW hatte die Absicht, von der Straße Idafehn Süd kommend, die Hauptstraße zu überqueren, um auf der Straße Idafehn-Nord seine Fahrt fortzusetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Mann den 51-jährigen Fahrer eines Transporters, der auf der Hauptstraße, aus dem Saterland kommend, in Richtung Ostrhauderfehn unterwegs war. Dadurch prallte der Transporter in den vor ihm befindlichen Pkw VW, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und geborgen werden mussten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Unfallbeteiligten, wobei festgestellt wurde, dass der Fahrer des Pkw VW bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Zu dem Fahrer des Transporters sind derzeit keine Verletzungen bekannt. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und weitere Ermittlungen zu dem Unfallhergang eingeleitet.

