POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.09.2021

Leer/ BAB 31 - Trunkenheit im Verkehr

Am 26.09.2021 wurde der Autobahnpolizei gegen 03:40 Uhr von Zeugen mitgeteilt, dass auf der BAB 31, Höhe der AS Jemgum in Fahrtrichtung Bottrop, ein in Schlangenlinien fahrender Opel-Transporter unterwegs wäre. Umgehend eingesetzte Kräfte der Autobahnpolizei Leer konnten den Transporter anhalten und stellten bei der Kontrolle fest, dass der 26-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille aufwies. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Verursacher wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rhauderfehn/Langholt - Bedrohung

Am 26.09.2021 kam es um 18:09 Uhr in einem Wahllokal zur Bundestagswahl an der Kirchstraße zu einer Bedrohung durch einen derzeit unbekannten Mann. Nach Angaben der Opfer betrat die männliche, ca. 175 cm große, Person das Wahllokal und forderte von den anwesenden Wahlhelfern, dass man ihm noch die Teilnahme an der Wahl ermöglichen solle. Auf die Entgegnung, dass dieses aufgrund der Uhrzeit nicht mehr möglich sei, entnahm der Mann aus seiner Jackentasche eine Anscheinswaffe und hielt diese in Richtung einer 62-jährigen Wahlhelferin. Durch den ebenfalls anwesenden 69-jährigen Wahlleiter konnte der Mann dann aus dem Gebäude entfernt werden, nachdem dieser die echt aussehende, aber nicht schussfähige, Waffenattrappe erkannte. Die unbekannte männliche Person soll dunkle, leicht lockige Haare haben und zum Tatzeitpunkt mit einem grünen Parka bekleidet gewesen sein. Er trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und sprach akzentfrei Deutsch. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten polizeilichen Nahbereichsfahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden, daher bittet die Polizei Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine entsprechende Person in dem Tatumfeld gesehen haben, ihre Beobachtungen der Polizei in Rhauderfehn oder in Leer mitzuteilen.

Bunde/ BAB 31- Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am 26.09.2021 kam es um 17:00 auf der BAB 31 in Höhe Bunde, Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 29-jährige Fahrer eines Pkw VW bei einem nicht näher verifizierten Ausweichmanöver ins Schleudern geriet und gegen die Mittelschutzleitplanke prallte. Der Mann blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 29-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille aufwies. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahrrad aufgefunden - Eigentümer gesucht Am 26.09.2021 wurde gegen 11:10 durch Einsatzkräfte der Polizei Emden auf einer Rasenfläche an der Faldernbrücke ein Fahrrad aufgefunden, welches aufgrund der Fund-Umstände den Eindruck erweckte, entwendet worden zu sein. Das Fundrad der Marke Focus, Modell Lost Lagoon in der Farbe Gelb mit Schwarz, war mit einem Spiralkabelschloss versehen, welches wiederum noch an einem abgesägten Hinweisschild für Gasleitungen befestigt war. Bislang konnten noch keine Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer gefunden werden. Wer ein solches Fahrrad vermisst, kann sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises an die Polizei in Emden wenden.

Borkum - Körperverletzung mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am 26.09.2021 wurde der Polizei Borkum gegen 04:49 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Musiklokal in der Bismarkstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem einzelnen Verursacher gekommen sei. Die Einsatzkräfte vor Ort trafen auf einen 46-jährigen Mann mit Wohnsitz auf Borkum, welcher sich auf polizeiliche Ansprache weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen. Bei der Begleitung zum Einsatzwagen wehrte sich der Verursacher und beschimpfte die eingesetzten Kräfte. Als er sich in den Streifenwagen setzen sollte, kam er diesem zuerst nach, um dann unvermittelt mit den beschuhten Füßen nach einer Polizeibeamtin zutreten. Als die Tür des Fahrzeuges geschlossen werden konnte, trat der Mann von innen gegen die Wagentür, so dass diese nicht unerheblich beschädigt wurde. Auch im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann erhebliche körperliche Gegenwehr, so dass zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt wurden. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in den polizeilichen Gewahrsam genommen und muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

