Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 26.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle ++ Brand eines PKW ++ Einbruch in Kindergarten ++

Leer - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am Samstag, in der Zeit von Mitternacht bis 07:30 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß in der "Alte Marktstraße" geparkter Renault Kangoo durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der entstandene Sachschaden im Frontbereich wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt. Am Renault war orangefarbener Fremdlack ersichtlich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 22:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 26-jährigen Fahrzeugführer eines PKW Seat in der Nessestraße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 26-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

A 28/ PP Nortmoor - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, erhielt die Autobahnpolizei in Leer einen Hinweis auf einen PKW mit auffälliger Fahrweise. Ein VW Lupo sollte die A 31 in Höhe des Emstunnels in Fahrtrichtung Emden befahren. Dabei fiel der PKW durch eine unsichere Fahrweise (Schlangenlinien) auf. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das beschriebene Fahrzeug dann auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg feststellen. Die Kontrolle erfolgte letztendlich auf dem Parkplatz Nortmoor. Bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Meppen wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,92 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ferner wurde der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt. Er muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

Emden - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Am Samstagabend, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr, wurde im Emder Sielweg eine Glasscheibe der dortigen Bushaltestelle beschädigt. Die Glasscheibe wurde dabei komplett zerstört. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Brand eines PKW rechtzeitig bemerkt

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr bemerkte eine aufmerksame Spaziergängerin in der Uferstraße (Wolthusen), dass der Vorderreifen eines parkenden PKW BMW aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und der Reifen auch schon geplatzt war. Durch die zeitnah eintreffende Feuerwehr Emden konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbruch in Kindergarten

Am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in einen Kindergarten an der Großen Straße im Emder Stadtzentrum. Durch aufmerksame Anwohner wurden die Täter offenbar gestört, so dass sie sich fluchtartig von dem Kindergarten entfernten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

