POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für den 25.09.2021

Pressemeldung der PI Leer/Emden für den 25.09.2021

Leer (ots)

Diebstahl aus Pkw++Handtaschendiebstahl++Gefährliche Körperverletzung++Ladendiebstahl, Beleidigung und Widerstand++ Führen Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln++Trunkenheitsfahrt++Verkehrsunfall mit Sachschaden++

Diebstahl aus PKW -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Freitag wurde im Zeitraum von 13:45 bis 14:30 Uhr aus einem PKW Honda, der in der Bolardusstraße auf dem Parkplatz des dortigen Kindergartens abgestellt war, eine Geldbörse entwendet. Dabei gelang es dem unbekannten Täter offensichtlich durch das nicht ganz geschlossene Fenster des älteren PKW zu greifen und die Tür zu entriegeln. Anschließend konnte er die Fahrzeugtür öffnen und die Geldbörse samt Inhalt aus der im Fußraum abgelegten Handtasche entwenden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 60 EUR.

Handtaschendiebstahl -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Freitag wurde gegen 14 Uhr in der Großen Straße einer Frau die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb gestohlen. Sie hatte das Rad vor einer dortigen Bank abgestellt und hatte es kurz unbeaufsichtigt gelassen, um mit einem Mitarbeiter der Bank zu sprechen. Als sie wieder zum Rad zurückkehrte, war die Handtasche samt Inhalt verschwunden. Die Frau hatte zu ihrem Leidwesen einen hohen Bargeldbetrag von ca. 1800 EUR in ihrer Handtasche deponiert.

Gefährliche Körperverletzung -Zeugen gesucht-

Emden - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag kam es in der Neutorstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe. Hierbei wurde ein 23-jähriger junger Mann aus Emden zunächst geschlagen. Als dieser infolge der Schläge zu Boden gegangen war wurde er dort durch einen weiteren Täter mehrfach gegen den Oberkörper und ins Gesicht getreten. Die Täter sind zurzeit unbekannt, Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Das Opfer wurde vor Ort medizinisch versorgt, ob eine stationäre Aufnahme erforderlich wurde, ist hier nicht bekannt.

Ladendiebstahl, Beleidigung und Widerstand

Leer - Gegen 03 Uhr des Samstages kam es in der Tankstelle an der Bremer Straße zu einem Ladendiebstahl durch einen 29-jährigen Leeraner. Dieser hatte sich mehrere Bierflaschen aus dem Verkaufsraum genommen und die Räumlichkeiten verlassen, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl wurde jedoch von der Angestellten beobachtet und der Täter angehalten und angesprochen. Der Täter reagierte hierauf sehr aggressiv und beleidigte die Angestellte. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei zeigte sich der Beschuldigte weiter sehr aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Gegen die erforderlich werdende Ingewahrsamnahme wehrte er sich, muss sich folglich auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Beamten blieben unverletzt.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden/Leer - Sowohl in Emden als auch in Leer konnten bei Verkehrskontrollen zwei Frauen angehalten werden, die im Verdacht stehen, ihr jeweiliges Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. In Emden handelte es sich um eine 29-jährige junge Frau aus Emden, der Kontrollort ist hier nicht bekannt. Sie wurde gegen 02 Uhr des Samstages kontrolliert. Bei dem Fall in Leer handelte es sich um eine 39-jährige Frau aus Leer, die Kontrolle erfolgte in der Pferdemarktstraße am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr. In beiden Fällen erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Gegen 03:40 Uhr des Samstages mussten die Beamten bei der Kontrolle eines 21-jährigen Pkw-Führers aus Hinte im Harsweg eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Emden - Am Freitag verließ ein Mann aus Emden (75 J.) mit seinem VW Tiguan gegen 11:10 Uhr das Gelände einer Waschstraße und fuhr nach rechts auf die Auricher Straße und dort auf die rechte der beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt. Ein anderer Mann aus Düsseldorf (83 J.) befuhr mit seinem Pkw Skoda Octavia bereits die Auricher Straße in dieselbe Richtung, allerdings auf der linken Fahrspur. Als er in Höhe der Waschstraße auf die rechte Fahrspur wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan. An beiden Fahrzeugen entstand relativ hoher Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzte gab es nicht.

