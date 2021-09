Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend befuhr eine 30jährige Blombergerin mit ihrem PKW Renault die Selbecker Straße in Richtung Auffahrt zur L 758. In einer Kurve kam die Frau aufgrund einer Ablenkung ins Schleudern, verlor darauf die Kontrolle über ihren PKW und fuhr über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Die Fahrerin und ihre 33jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

