Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - PKW landet nach Unfall auf dem Dach

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 22jähriger Barntruper mit seinem PKW die B 1 von Barntrup in Richtung Blomberg. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kam vor der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Bad Pyrmont eingeliefert. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell