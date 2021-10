Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Fünf Jugendliche sind am Donnerstag, 21. Oktober, gegen 15 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem Roller zu schaffen machten. Als die Polizei an Ort und Stelle ankam, waren die Täter bereits verschwunden. Ein Zeuge berichtete allerdings, dass sie in Richtung Sternstraße geflohen sind. Die Beamten entdeckten zwei der beschriebenen Jugendlichen, die allerdings entkommen konnten. Zwei weitere Jugendliche wurden einer Kontrolle unterzogen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Die beiden flüchtigen Jugendlichen waren männlich und zwischen 13 und 14 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Trainingsanzug mit Pfeilen an den Ärmeln, der andere war mit einem roten Trainingsanzug bekleidet.

Haben Sie etwas Verdächtiges rund um den Tatort wahrgenommen oder können Sie Angaben zu den gesuchten Jugendlichen machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell