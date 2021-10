Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß mit E-Scooter

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 21.10.2021, kam es gegen kurz nach 8 Uhr morgens an der Einmündung Saarlandstraße/Schänzeldamm zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Der E-Scooter befuhr hierbei ungebremst den kreuzenden Radweg und kollidierte mit einem Autofahrer. Der Fahrer des E-Scooters verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

