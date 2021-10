Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hauswand und Auto mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 20.10.2021, 16:00 Uhr und dem 21.10.2021, 13:30 Uhr sind in der Ernst-Lehmann-Straße in Ludwigshafen eine Hauswand und ein Auto mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Täter vor. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Bezug auf die Farbschmierereien beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell