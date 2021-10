Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher kocht Mahlzeit

Ludwigshafen (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße in Ludwigshafen sind ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Gartenhaus eingebrochen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf den 17.10.2021, 19:00 Uhr bis 21.10.2021, 18:00 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Einbrecher im Gartenhaus eine Mahlzeit zubereitet hat. Er bediente sich an den vorgefundenen Lebensmitteln. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100.- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Kleingartenanlage etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

