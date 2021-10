Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frontalzusammenstoß mit Müllfahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Donnerstagmittag, 21.10.2021, kam es gegen 13:50 Uhr in der Lagerhausstraße, zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Müllfahrzeug. Ein 37-jähriger Fahrer befuhr mit seinem VW Polo die Gegenfahrbahn der Lagerhausstraße, kam, aus noch ungeklärter Ursache, von seiner Fahrbahn ab und fuhr in die Front des Müllfahrzeugs. Durch den Zusammenstoß drehte sich sein Fahrzeug und der Fahrer wurde eingeklemmt. Er konnte durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrzeuginsassen des Müllautos erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Die Lagerhausstraße musste für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 55.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell