Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Heinigstraße: Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstabend, 21.10.2021, wurde ein 29-jähriger Fahrer eines weißen Ford Focus gegen 21 Uhr von der Fahrbahn abgedrängt. Das flüchtige Fahrzeug war zuvor an der Ecke Kaiser-Wilhelmstraße von seinem Fahrstreifen abgekommen, so dass der Ford-Fahrer um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soweit nach links ausweichen musste, dass er mit dem Bordstein kollidierte. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wir bitten um Ihre Mithilfe! Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zum Vorfall geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell