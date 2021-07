Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Herausgehobene Gullydeckel sind kein Spaß!

Worms, Rheindürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 01.07.2021 meldet gegen 18:00 Uhr ein aufmerksamer Familienvater der Polizei, dass ein Rinnstein-Gullydeckel in einer Straße fehle. Die eingesetzten Beamten können vor Ort feststellen, dass ein 30x50cm großer Rinnstein-Gullydeckel in einer Straße fehlt. Dieser kann im nahen Umfeld durch die Polizei aufgefunden werden. Bei einer weiteren Umschau in den angrenzenden Straßen wird ein weiterer herausgehobener Gullydeckel festgestellt. Die Beamten können die Gullydeckel wieder einsetzen.

Aktuell wird wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt, da durch die herausgehobenen Gullydeckel es für Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fahrradfahrer, zu schweren Unfällen kommen kann.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Worms unter 06241-8520

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell