Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochumer Innenstadt: E-Scooter-Fahrerin (26) gestürzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen (14. Juli) in Bochum ist eine 26-jährige Hernerin leicht verletzt worden. Sie war mit einem E-Scooter gestürzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 26-Jährige gegen 8.40 Uhr mit einem E-Scooter einen Verbindungsweg zwischen einem Supermarkt an der Bessemer Straße 85 und der Bessemer Straße. Nach eigenen Angaben fuhr sie in ein Schlagloch und stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Die Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

