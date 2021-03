Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Garagenbrand - Ursache noch unklar

Recklinghausen (ots)

Auf einem Garagenhof an der Dormagener Straße hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Gegen 16.50 Uhr fing eine Garage auf dem Gelände Feuer. Warum, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings wurde das Inventar (u.a. Kleidungsstücke, Mobiliar und Autoreifen) zerstört, außerdem wurde die Garage selbst und das Garagentor durch den Brand beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

