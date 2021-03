Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen drei Autos auf der Habinghorster Straße. Alle Beteiligten fuhren hintereinander in Richtung Habinghorst. Verkehrsbedingt mussten ein 60-jähriger Waltroper sowie eine dahinter fahrende 54-jährige Frau aus Gelsenkirchen halten. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Dortmund fuhr auf das Auto der Gelsenkirchenerin auf, wobei ihr Fahrzeug durch den Aufprall auf das Auto des Waltropers geschoben wurde. Die Gelsenkirchenerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Das Auto der Dortmunderin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro.

